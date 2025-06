Firenze incendio nella notte A fuoco motorini e auto all’Isolotto

Una notte infuocata scuote l’Isolotto di Firenze, dove un devastante incendio ha consumato sette motorini e due auto, lasciando i residenti sotto shock. L’emergenza è scoppiata intorno alle 3:15 in via Corcos, con fiamme alte e un odore acre di plastica bruciata che ha svegliato l’intera zona. La scoperta di questa tragedia mette in evidenza l’urgenza di garantire maggior sicurezza e prevenzione in periferia.

Firenze, 21 giugno 2025 – Fiamme alte e vicinato alle finestre stanotte, 21 giugno, verso le 3,15 in via Corcos, all’ Isolotto, periferia ovest di Firenze. Un rogo ha completamente distrutto sette motorini parcheggiati e due automobili, oltre a causare leggeri danni ad altre vetture. «Sentivamo odore di plastica bruciata, ci siamo affacciati in tanti alle finestre e abbiamo visto due auto, quelle davanti ai motorini in fiamme sciogliersi completamente così abbiamo chiamato i vigili del fuoco – racconta un residente – Poi l’incendio si è propagato e ho visto un’altra macchina avviluppata solo dal fanale alla ruota anteriore, mentre altre due coinvolte in maniera minore, alle quali cominciavano a sciogliersi le plastiche esterne, fortunatamente una delle due almeno è riuscita a ed essere messa in moto e portata via dal proprietario». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto

In questa notizia si parla di: firenze - motorini - auto - isolotto

Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto; Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne; Grave incidente: scontro tra auto e moto, 27enne in codice rosso.

Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto - In via Corcos 7 motorini e 2 auto distrutte dalle fiamme, altri veicoli danneggiati in maniera minore. Come scrive lanazione.it

Auto e moto si scontrano a Firenze, grave ragazzo di 27 anni - Poco prima delle 16, un’auto e una moto si sono scontrate in via Massa, nella zona dell’Isolotto. Si legge su lanazione.it