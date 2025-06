Firenze in scena lo spettacolo su vita e opere di Michelangelo e Leonardo

Firenze si anima di magia e meraviglia con lo spettacolo 'Inquieto sia il Genio', un viaggio emozionante tra le vite e le opere di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Un'opportunità unica per immergersi nel cuore del Rinascimento, scoprendo i segreti e le passioni di due geni incomparabili. Lasciatevi catturare da questa narrazione coinvolgente che celebra l’immensa genialità e l’inquietudine creativa di questi maestri. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere l’arte in prima persona.

Firenze, 21 giugno 2025 - La Compagnia delle Seggiole mette in scena, nell’ambito della rassegna Angeli e Geni, lo spettacolo 'Inquieto sia il Genio. Vite e opere di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti ', scritto da Riccardo Ventrella e diretto da Sabrina Tinalli. Un racconto intenso e appassionato, che mette in dialogo due delle personalità più complesse e straordinarie del Rinascimento: Leonardo e Michelangelo, tra genio creativo, inquietudine interiore e ricerca della perfezione. Attraverso parole, immagini e suggestioni visive, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio teatrale tra opere immortali, solitudini e visioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo su vita e opere di Michelangelo e Leonardo

In questa notizia si parla di: leonardo - michelangelo - firenze - scena

Roberto Mercadini racconta 'Leonardo e Michelangelo' a La città del teatro di Cascina - Roberto Mercadini, rinomato attore, scrittore e divulgatore, chiude l’edizione 2025 di ART VIEW a La Città del Teatro di Cascina con lo spettacolo "Leonardo e Michelangelo".

(? Alberto Giulini) Ancora una maxi rissa in Barriera di Milano. Mercoledì 28 maggio tre uomini, armati di coltelli e mazze chiodate, hanno aggredito altre tre persone in via Bra, all’angolo con corso Giulio Cesare. La scena è stata drammatica. Secondo alcuni Vai su Facebook

Firenze, in scena lo spettacolo su vita e opere di Michelangelo e Leonardo; Leonardo e Michelangelo protagonisti di 'Inquieto sia il genio'; Michelangelo, Leonardo e Raffaello in una mostra alla Royal Academy.

Firenze, in scena lo spettacolo su vita e opere di Michelangelo e Leonardo - La Compagnia delle Seggiole mette in scena, nell’ambito della rassegna Angeli e Geni, lo spettacolo 'Inquieto sia il Genio. Lo riporta lanazione.it

Michelangelo, Leonardo e Raffaello in una mostra alla Royal Academy - che copia in ogni dettaglio la scena centrale della Battaglia di Anghiari di Leonardo e che, ispirato da Michelangelo ritrae due nudi maschili sulla ... Da ilsole24ore.com