Firenze controlli antidroga | arrestato 27enne per spaccio sequestrati 200 grammi di hashish

Un'onda di controlli strategici sta attraversando Firenze, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico. Recentemente, durante un’operazione straordinaria, la Polizia ha arrestato un 27enne per spaccio e sequestrato 200 grammi di hashish. Questi interventi dimostrano l’impegno costante delle autorità nel contrastare il crimine e tutelare i cittadini, rafforzando la lotta contro il traffico di droga e la presenza di stranieri irregolari sul territorio. La città si prepara a nuove iniziative per un ambiente più sicuro e pulito.

Nuovi controlli straordinari della Polizia a Firenze predisposti dal Questore per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga: arrestato 27enne per spaccio, sequestrati 200 grammi di hashish

