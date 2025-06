Firenze | bruciati 7 scooter nella notte in via Corcos Indagano le forze dell’ordine

Una notte di paura a Firenze, dove sette scooter sono andati distrutti da un incendio in via Corcos. Le fiamme, divampate alle prime luci dell’alba, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per chiarire le cause di questo gesto vandalico. È un episodio che scuote la città e solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza urbana. La comunità attende risposte e tutela, sperando che presto si faccia luce sulla vicenda.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti questa notte alle 3,35 di oggi 21 giugno 2025 nel comune di Firenze, in Via Corcos, per un incendio che ha interessato 7 ciclomotori L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: bruciati 7 scooter nella notte in via Corcos. Indagano le forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: firenze - notte - corcos - bruciati

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali - Sabato 17 maggio 2025, Firenze e la Toscana si illuminano per la Notte dei Musei, un evento imperdibile che offre la possibilità di esplorare i luoghi della cultura fino a tarda sera.

Firenze: bruciati 7 scooter nella notte in via Corcos. Indagano le forze dell’ordine.

Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto - In via Corcos 7 motorini e 2 auto distrutte dalle fiamme, altri veicoli danneggiati in maniera minore. Segnala lanazione.it

Incendio nella notte, bruciati cassonetto e sette scooter - Un incendio, per cui si ipotizza l'origine dolosa, ha interessato la notte scorsa un cassonetto della carta e 7 scooter, di cui 4 andati andati completamente distrutti ... Da lanazione.it