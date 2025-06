firenze apre la mostra su spadolini e la nascita del ministero della cultura

Firenze rende omaggio al suo illustre figlio con la mostra 'Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della Cultura'. Un'occasione unica per scoprire il ruolo cruciale di Spadolini nella promozione del patrimonio culturale italiano, attraverso documenti storici e ricordi toccanti. Questa esposizione, curata da esperti e aperta all’Archivio di Stato, celebra il centenario della nascita di una figura chiave che ha plasmato il nostro patrimonio culturale. Un viaggio tra storia, politica e cultura che non puoi perdere…

Firenze, 21 giugno 2025 – È stata inaugurata oggi, all' Archivio di Stato di Firenze, la mostra storico documentaria ' Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura’. L'uomo e l'eredità', esposizione promossa in occasione del centenario della nascita del politico, scrittore e giornalista fiorentino, a cura di Paola d'Orsi, Antonella Ranaldi, Elisabetta Sciarra ed Eugenia Valacchi. Il ricordo di Giovanni Spadolini nel centenario della nascita Tra i presenti all' inaugurazione il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la sindaca di Firenze Sara Funaro. L'esposizione, che rimarrà aperta fino al 12 ottobre, è promossa dal Mic e organizzata dall'Archivio di Stato di Firenze in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it