Firenze al via il Flore festival tra musica mostre e natura

Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna di musica, arte e natura con l’undicesima edizione del Flore Festival – La Verde Armonia. Dal 25 giugno al 14 luglio, il cuore della città si anima con eventi che celebrano l’albero come simbolo di vita, resistenza e connessione tra radici e paesaggi. Un’occasione unica per riscoprire la natura e la cultura attraverso un tema affascinante e coinvolgente: Arbore Amica.

Firenze, 21 giugno 2025 -Torna con la sua undicesima edizione il Flore Festival – La Verde Armonia, Musica e Natura, che dal 25 giugno al 14 luglio animerà Firenze e l’area metropolitana con un programma ricco e diffuso, intitolato quest’anno Arbore Amica. Al centro della proposta, la figura dell’albero come simbolo vivo, potente e mutevole: radice e memoria, resistenza e cura, organismo e paesaggio. L’albero diventa lente attraverso cui ripensare il rapporto tra arte, ambiente, collettività e futuro. Sedici concerti, tre talk tematici, quattordici masterclass di perfezionamento, tredici laboratori per l’infanzia, tre guide all’ascolto, mostre, passeggiate guidate, eventi performativi e installazioni: il Flore Festival è una rete di eventi che collega musica colta, creatività contemporanea e sostenibilità in uno dei territori più simbolici della cultura europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via il Flore festival tra musica, mostre e natura

In questa notizia si parla di: firenze - flore - festival - musica

