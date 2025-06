Firenze agli Uffizi turista danneggia tela del ‘700 per un selfie

A Firenze, agli Uffizi, un incidente inaspettato ha scosso il mondo dell’arte: un visitatore, intento a immortalare il momento con un selfie, ha involontariamente urtato e danneggiato un prezioso dipinto del ‘700. La tela, il “Ritratto di Ferdinando de’ Medici” di Anton Domenico Gabbiani, è stata prontamente rimossa per gli interventi di restauro. Per il visitatore coinvolto, che è stato identificato, si apre ora un dibattito sulla responsabilità e il rispetto dell’arte.

A Firenze, agli Uffizi, un visitatore ha causato un danno a una tela esposta. Il turista avrebbe urtato involontariamente il dipinto mentre indietreggiava per farsi un selfie. Il quadro danneggiato. La tela, un dipinto del ‘700, ‘Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana’, di Anton Domenico Gabbiani, ha riportato lievi danni ed è già stata rimossa per l’intervento di risistemazione. Per il visitatore, che è stato identificato, potrebbe scattare una denuncia. In questi giorni la rimozione della gru dopo 19 anni. Proprio negli ultimi giorni si sono accesi i riflettori sul museo fiorentino: sono infatti iniziate le operazioni per lo smontaggio della gru alta 60 metri che 19 anni fa venne installata per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nel cantiere dei cosiddetti grandi Uffizi (non ancora concluso). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, agli Uffizi turista danneggia tela del ‘700 per un selfie

