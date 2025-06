Fioriscono i Festival musicali L’entroterra è sempre creativo | ecco i prossimi appuntamenti

L'entroterra italiano si anima con un fermento musicale sorprendente, dimostrando che la creatività non ha confini. Oltre ai grandi nomi come l’Adriatic Music Festival, le aree interne ospitano tre festival imperdibili, tutti ideati da giovani talenti. Un’opportunità unica di scoprire suoni autentici e atmosfere autentiche in cornici suggestive, dove la passione per la musica diventa il motore di comunità vibranti. Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere.

Non soltanto Adriatic Music Festival, anche l'entroterra è zona di festival musicali. Parliamo, ovviamente di altri numeri e altre dimensioni, ma di fermento ce n'è anche nelle aree interne dove saranno tre i festival musicali che si susseguiranno in pochissime settimane, tutti organizzati da giovani e giovanissimi. Si è iniziato ieri e fino a domani ad Apecchio per il Big Bell Sounds che vedrà tre giorni di musica nel terrazzone del Circolo Arci con la ciliegina sulla torta della presenza di Marky Ramone, batterista dell'iconica band The Ramones, che oltre a salire sul palco porterà anche una sua mostra che prende vita grazie alla realtà aumentata.

