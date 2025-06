Fiorentina Jacopo Fazzini a un passo Ritiro estivo al Viola Park dal 14 luglio

La Fiorentina si prepara a brillare con un’estate caldissima di novità. Mentre Edin Dzeko ha già superato le visite mediche, tutto sembra puntare verso un grande colpo a centrocampo: Jacopo Fazzini dell’Empoli. A un passo dal ritiro estivo al Viola Park dal 14 luglio, il club viola punta a rafforzarsi per affrontare la nuova stagione con entusiasmo e determinazione. La piazza fiorentina aspetta con trepidazione…

FIRENZE – Si infiamma il calciomercato della Fiorentina. Mentre il nuovo attaccante, Edin Dzeko, vice Kean, ha superato le visite mediche, sembra quasi fatta in cabina di regia per Jacopo Fazzini dell’Empoli. Il giocatore l’anno passato sembrava destinato alla Lazio ma il blitz estivo della Fiorentina, per una operazione che si aggira intorno ai 10 milioni di eur o, sembre in dirittura d’arrivo. Un bel colpo per la formazione viola, che attende ancora di ufficializzare il nuovo tecnico, Stefano Pioli, un ritorno di lusso. Intanto è stata presentata la pre season: la prima squadra viola svolgerà il ritiro estivo al Viola Park dal 14 luglio al 27 luglio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

