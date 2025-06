Finisce l’era Berlusconi nel calcio | il Monza sarà venduto a una cordata Usa I dettagli

L’era Berlusconi nel calcio sta volgendo al termine. Dopo otto anni di gestione e la recente retrocessione in Serie B, il Monza si prepara a passare nelle mani di una cordata statunitense, segnando un nuovo capitolo per il club brianzolo. Con Mauro Baldissoni come garante e AD, il futuro del Monza si apre a sfide e opportunità internazionali. È un momento di svolta che cambierà radicalmente la storia del club.

L’era Berlusconi nel calcio è finita. Non ancora ufficialmente (serviranno i tempi tecnici per il passaggio), ma ufficiosamente. Il Monza, la società calcistica in mano alla famiglia Berlusconi, attraverso Fininvest S.p.A., dopo otto anni ( e la retrocessione in Serie B ) sarà venduto a una cordata statunitense con Mauro Baldissoni a fare da garante e a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Secondo quanto riportato da LaPresse, martedì prossimo dovrebbe essere il giorno delle firme per il compromesso, in modo da poter arrivare al closing finale verso settembre – ottobre 2025. Il club è stato valutato intorno ai 30 milioni di euro e le proposte sul tavolo della Fininvest S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finisce l’era Berlusconi nel calcio: il Monza sarà venduto a una cordata Usa. I dettagli

