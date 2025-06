Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 21 e domenica 22 giugno

Preparatevi a vivere un weekend ricco di emozioni e cultura in Capitanata! Sabato 21 e domenica 22 giugno, la regione si anima con eventi imperdibili per tutti i gusti: dalla celebrazione dei 25 anni dell’Unifg a Foggia, con lo spettacolo 'Orizzonti verticali' e la proiezione di 'Berlinguer a Love Story'. Scopri le iniziative che renderanno il vostro fine settimana indimenticabile e non perdere l’occasione di immergerti in questa vivace atmosfera culturale!

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere. Sabato 21 giugno Foggia Lo spettacolo 'Orizzonti verticali' chiude la festa per i 25 anni dell'Unifg Proiezione del film 'Berlinguer a Love Story'. Il pubblico foggiano potrà vedere il film sabato.

Presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, c'è la Mostra "La persistenza delle avanguardie artistiche in Capitanata" dedicata a Vittorio Marchesiello, che consiglio di andare a visitare! La Mostra sarà visitabile fino al 14 Giugno 2025, dal lunedì al sabato, d Vai su Facebook

