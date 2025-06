Fine anno scolastico | ciò che resta quando ci si saluta per sempre

Sguardi pieni di sogni e speranze, pronti a spiccare il volo verso un nuovo capitolo della vita. L'ultimo giorno di scuola segna non solo una fine, ma anche l'inizio di un viaggio ricco di promesse e possibilità. È il momento di custodire le emozioni, i ricordi e le lezioni apprese, perché ciò che resta quando ci si saluta per sempre è un patrimonio che ci accompagnerà sempre.

Ultimo giorno di scuola, di cinque lunghissimi anni. Anni colmi di sorrisi, di lacrime trattenute e di emozioni che scorrevano come un fiume sotterraneo, visibile solo a chi sapeva ascoltare. Anni di scoperte, di conquiste minuscole e gigantesche, di passi incerti che hanno imparato a diventare cammino. In questo lungo tempo, i maestri e le maestre sono stati fari e guide, uomini e donne che hanno saputo essere punto fermo per occhi pieni di domande, figure di riferimento per bambini che hanno dato amore puro, totale, gratuito, che riempie il cuore e l’anima di chi ha avuto il privilegio di accompagnarli. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

