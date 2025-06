Finanziata istanza della Comunità Montana del Fortore per la messa in sicurezza del territorio

Una grande notizia per il Fortore: la Comunità Montana ha ottenuto un finanziamento di 800.000 euro, prima in graduatoria nazionale, per interventi di messa in sicurezza del territorio. Grazie a un protocollo con Molinara e San Giorgio La Molara, si investiranno risorse vitali sul torrente Tammarecchia, promettendo un futuro più sicuro e sostenibile per l’intera comunità. Un passo importante verso la protezione del nostro patrimonio naturale e civile.

Comunicato Stampa L'istanza, prima in graduatoria nazionale, prevede interventi sul torrente Tammarecchia grazie a un protocollo d'intesa con Molinara e San Giorgio La Molara È stata finanziata l'istanza della Comunità Montana del Fortore per un importo di 800.000 euro, destinato .

