finale del calcio storico i provvedimenti di circolazione

Il grande giorno si avvicina a Firenze: il 24 giugno alle 18, piazza Santa Croce ospiterà la tanto attesa finale del calcio storico tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni. Per garantire un evento sicuro e senza intoppi, sono stati adottati provvedimenti di circolazione e divieti di sosta. Scopri tutti i dettagli per vivere questa tradizione unica nel rispetto delle regole.

Firenze, 21 giugno 2025 – Il 24 giugno in piazza Santa Croce, con inizio alle ore 18, ci sarà la finale del calcio storico tra i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio questi sono i provvedimenti di circolazione. Per la partita, che inizierà alle 18, dalle 00.00 di martedì 24 saranno in vigore divieti di sosta in via Magliabechi (fino alle 2 del 25 giugno); dalla stessa ora ma fino alle 20 di martedì divieti di sosta anche in via Ghibellina (lato numeri civici pari tra via Michelangiolo Buonarroti e il numero 58R), largo Bargellini e Borgo Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it