Final Fantasy 16 è in sviluppo per Nintendo Switch 2 suggerisce Naoki Yoshida

Un’inaspettata battuta durante la trasmissione di Final Fantasy XIV ha acceso il dibattito: potrebbe Final Fantasy 16 arrivare su Nintendo Switch 2? Naoki Yoshida, con un pizzico di humor, suggerisce un possibile sviluppo futuro che entusiasma i fan. Le parole del team, tra serietà e scherzo, alimentano speranze e curiosità. La domanda ora è: cosa riserva il mondo di Final Fantasy per i giocatori di nuova generazione?

Durante la recente trasmissione ufficiale di Final Fantasy XIV: Letter from the Producer, un momento apparentemente scherzoso ha acceso i riflettori su un possibile futuro per Final Fantasy 16 su Nintendo Switch 2. Nel dettaglio, mentre il director Naoki Yoshida e il creative director Kazutoyo Maehiro ripercorrevano le piattaforme su cui il gioco è già disponibile — PlayStation 5, Steam, Xbox Series XS, Microsoft Store e Windows Store — Maehiro ha scherzosamente osservato: “Ora manca solo Nintendo-san”. Alla battuta è seguita una risata generale e la risposta di Yoshida: “È vero. Voglio fare del mio meglio”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 16 è in sviluppo per Nintendo Switch 2, suggerisce Naoki Yoshida

In questa notizia si parla di: final - fantasy - nintendo - switch

Final fantasy commander di magic: the gathering per risparmiare soldi - Se sei un fan di Magic: The Gathering e sei appassionato di Final Fantasy, questa novità potrebbe sorprenderti: una carta comandante ispirata alla celebre saga, ideale per risparmiare sulle spese delle nuove espansioni.

Nintendo ha annunciato un nuovo Direct completamente dedicato a Donkey Kong Bananza, il nuovo platform 3D in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2 il prossimo 17 luglio. Vai su Facebook

Final Fantasy XVI anche su Nintendo Switch 2? C'è un indizio; Final Fantasy XVI è in arrivo anche su Nintendo Switch 2?; Final Fantasy 16 è in sviluppo per Nintendo Switch 2? Naoki Yoshida sembra suggerirlo.

Final Fantasy XVI è in arrivo anche su Nintendo Switch 2? - Intanto, vi ricordiamo che tra i titoli confermati in arrivo su Switch 2 c'è Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione migliorata e ampliata del gioco uscita su PS5 e PC. hdblog.it scrive

Final Fantasy 16 è in sviluppo per Nintendo Switch 2? Naoki Yoshida sembra suggerirlo - Final Fantasy 16 poche settimane fa è approdato su Xbox Series X|S, ma a quanto pare potrebbe essere in lavorazione anche una conversione per Nintendo Switch 2 dell'avventura con protagonista Clive Ro ... Come scrive msn.com