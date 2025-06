Filoli un’antica casa di campagna circondata da 16 acri di giardini

Visitatori in un’incantevole fusione di storia, arte e natura, offrendo un’esperienza unica nel cuore della California. Immaginate di passeggiare tra aiuole fiorite, ammirando l’architettura storica e lasciandovi avvolgere dalla serenità di un luogo che sembra uscito da un’altra epoca. Un vero tesoro nascosto, perfetto per chi cerca relax e cultura in un contesto da sogno. Filoli è più di una destinazione, è un viaggio sensoriale senza tempo.

Immaginate una tenuta storica adagiata tra le dolci colline della California, a pochi chilometri da San Francisco, dove il tempo sembra essersi fermato e l'eleganza di un'epoca perduta rivive in ogni dettaglio. Questo luogo esiste e si chiama Filoli: più di una semplice casa di campagna, un vero viaggio sensoriale tra arte, natura e storia. Circondata da 16 acri di splendidi giardini e inserita in un parco di oltre 650 acri, Filoli accoglie i visitatori in un mondo raffinato e senza tempo. Oggi la tenuta è aperta al pubblico grazie al National Trust for Historic Preservation, e tutti quindi hanno la possibilità di passeggiare tra saloni affrescati e viali in fiore, respirando l'atmosfera incantata di un'autentica villa di altri tempi.