Filming Italy Sardegna Festival intervista a Samuel Arnold il Julien di Emily in Paris | Nella nuova stagione Julien e Emily faranno squadra Vorrei fare uno spin-off su Julien

Al Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto il piacere di intervistare Samuel Arnold, l’affascinante Julien di Emily in Paris. Con il suo talento e il suo charme, ci ha svelato curiosità sulla serie e il suo amore per l’Italia, in particolare per Roma. La nuova stagione promette sorprese, con Julien e Emily che faranno squadra come mai prima d’ora. E chissà, forse uno spin-off su Julien non è così lontano…

A maggio sono iniziate le riprese a Roma di Emily in Paris 5, l’amatissima serie Neflix con Lily Collins protagonista. Al Filming Italy Sardegna Festival è arrivato anche Samuel Arnold che nella serie veste i panni di Julien. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistato in esclusiva. Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Samuel Arnold. L’attore ci ha raccontato il suo rapporto con l’Italia e in particolare con Roma, città in cui sono state girate le ultime due stagioni: “ Eravamo qui a Roma e guidando accanto al Colosseo mi sono quasi emozionato. Mi sono detto: “Ora capisco i turisti quando vengono a Parigi, vedono la Tour Eiffel e si mettono a piangere”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Filming Italy Sardegna Festival, intervista a Samuel Arnold, il Julien di Emily in Paris: “Nella nuova stagione Julien e Emily faranno squadra. Vorrei fare uno spin-off su Julien”

