Filming Italy Sardegna Festival intervista a Fran Dresher | Sarò la madre di Timothée Chalamet in Marty Supreme Non ci sarà un reboot in tv de La Tata ma si sta pensando ad un musical

Al Filming Italy Sardegna Festival, Fran Drescher, iconica protagonista di “La Tata”, ha condiviso i retroscena del suo successo e riflettuto sul presente del cinema e della politica. Tra aneddoti e progetti futuri, l’attrice si è rivelata una voce autentica e appassionata, lasciando i presenti con una interessante novità: niente reboot de “La Tata” in TV, ma un innovativo musical in cantiere. Scopriamo insieme le sue parole e le sorprendenti sorprese che ci riserva.

Fran Dresher, volto popolare della serie televisiva “ La Tata “, è ospite del Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. L’attrice si è concessa ai giornalisti per una round table in cui ha parlato del successo della serie tv ma anche della politica di oggi visto che proprio lei ha guidato lo sciopero degli attori e delle attrici a Hollywood. Filming Italy Sardegna Festival, intervista a Fran Dresher. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Fran di anticiparci qualcosa in più su “ Marty Supreme”, il film che la vede protagonista accanto a Timothèè Chalamet: “ Timothée interpreta mio figlio, ed è un giovane tormentato che ha grandi sogni, ma continua a cacciarsi nei guai nel tentativo di realizzarli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it