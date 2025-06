Film fantasma stretta sui fondi al cinema | scattano nuove regole

A partire da lunedì 23 giugno, il Ministero della Cultura introduce nuove regole per i fondi destinati al cinema, rafforzando i controlli sui tax credit e assicurando che gli aiuti pubblici siano destinati a produzioni genuine. Questa stretta, nata in seguito allo scandalo Kaufmann, sottolinea l’impegno di tutelare cultura, lavoro e risorse, promuovendo un settore più trasparente e responsabile. Un passo importante per rilanciare la qualità e l’integrità del cinema italiano.

Il provvedimento nasce in risposta a un episodio che ha sollevato polemiche: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sospettato di omicidio a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit per una produzione mai realizzata.

