Figuraccia del primo ministro francese Bayrou | entra nel caccia e resta incastrato a causa della pancia paonazzo…

Clamoroso “incidente”, con figuraccia annessa, p er François Bayrou ieri al Paris Air Show. Il primo ministro francese ha voluto testare la comodità del nuovo modello di caccia Rafale 5 sedendosi ai comandi dell’aereo ma la sua silhouette l’ha tradito facendolo restare incastrato nella cabina di pilotaggio. La pancia lo ha bloccato e lui, come si vede nel video, si fa anche prendere dal panico, diventando paonazzo. Poi, per fortuna, è stato “salvato”. Nel suo romanzo di anticipazione Sottomissione (2015) ambientato nel 2022, Michel Houellebecq prevedeva Bayrou come Primo ministro della Francia, profezia verificatasi, e non è l’unica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it