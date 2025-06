Fifa abbiamo un problema!

FIFA, abbiamo un problema. Roma, 21 giugno – mentre il Mondiale per club negli Stati Uniti infiamma gli animi di appassionati e addetti ai lavori, emergono dubbi e criticità che mettono in discussione l’efficacia di questa competizione. Nonostante le dichiarazioni trionfali di Gianni Infantino, la realtà sembra più complessa, con club e tifosi scettici. Ma chi sta davvero primeggiando nel mondo? Insito nello sport da sempre è stabilire chi si impone, e questa sfida non fa eccezione.

Roma, 21 giu – È iniziato negli Stati Uniti il Mondiale per club, competizione a 32 squadre che arriva al termine di una estenuante stagione calcistica. Nonostante i proclami trionfali del numero uno della Fifa Gianni Infantino, erano tante le perplessità da parte di club, giocatori, allenatori e tifosi. Vediamo di analizzare un po' come stia andando. Chi primeggia nel mondo?. Insito nello sport da sempre è stabilire chi primeggi nel mondo e, di conseguenza, anche il calcio non ha fatto eccezione. Ecco perché nel 1960 venne creata la Coppa Intercontinentale. Ossia per mettere di fronte i vincitori europei della Coppa dei Campioni a quelli sudamericani della Coppa Libertadores.

