Fiamme nella sottostazione elettrica RFI di Savignano Irpino | nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nella sottostazione elettrica RFI di Savignano Irpino, creando momenti di tensione ma senza feriti. La pronta intervento dei vigili del fuoco e delle forze di sicurezza ha arginato il rogo, evitando conseguenze più gravi. La comunità si stringe intorno alle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo, e si lavora per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto e garantire la sicurezza futura.

Savignano Irpino – Paura nella tarda mattinata del 21 giugno 2025 per un incendio sviluppatosi all'interno della sottostazione elettrica SSE Savignano Greci RFI, situata in via Nazionale delle Puglie, presso lo Scalo ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle ore 11:00, quando una squadra dei.