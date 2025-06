Fiamme da una vettura a gas Danni a 4 auto e un furgone

Un incendio devastante ha sconvolto il cuore della città, distruggendo cinque auto e un furgone in via Quarto. Le fiamme, provenienti da una vettura a gas a causa di un guasto, si sono propagate rapidamente, mettendo in allerta le autorità e creando panico tra i passanti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio, ma i danni sono ingenti. La comunità si interroga su come prevenire simili incidenti in futuro.

Cinque auto e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme giovedì pomeriggio in via Quarto, una laterale di viale dei Mille, tra le principali arterie stradali del centro della città. Scattato l'allarme, la zona è stata immediatamente delimitata dai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione dell' incendio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il rogo sarebbe divampato a causa di un guasto ad un'automobile alimentata a gas, le fiamme avrebbero poi rapidamente interessato le vetture parcheggiate vicine generando un denso fumo nero visibile da ogni punto della città.

