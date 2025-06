Feto trovato nel cestino a Piacenza attesa per l'autopsia | era un maschio di 7 mesi si cerca la mamma

Un ritrovamento scioccante scuote Piacenza: un feto di circa 7 mesi, trovato in un cestino del pronto soccorso, attende l'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale di Pavia. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza alla ricerca della madre e di eventuali indizi. Un caso che solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla delicata questione della tutela dei più deboli. Continueremo a seguire da vicino questa drammatica vicenda.

Si svolgerĂ nei prossimi giorni presso l’istituto di Medicina legale di Pavia l'autopsia sul feto ritrovato in un cestino del pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, che sarebbe un maschio europeo di circa 7 mesi. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: feto - cestino - piacenza - autopsia

Il feto trovato nel cestino di un bagno all’ospedale di Piacenza - Una tragica scoperta scuote l’ospedale di Piacenza: un feto è stato rinvenuto questa mattina in un cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso.

Trovato un feto in un cestino nei bagni dell’ospedale di Piacenza: a dare l’allarme un’addetta delle pulizie - Un episodio sconvolgente scuote l’ospedale di Piacenza, dove un’addetta alle pulizie ha scoperto un feto nel cestino dei bagni, suscitando shock e domande sulla tutela della vita e sulla sicurezza delle strutture sanitarie.

I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all'alba di oggi all'ospedale di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Vai su Facebook

Feto trovato nel cestino a Piacenza, attesa per l'autopsia: era un maschio di 7 mesi, si cerca la mamma; Il feto morto trovato nel bidone era maschio, si cerca la madre; Feto gettato nel cestino. «Ora “culle per la vita” in tutti gli ospedali».

Feto trovato nel cestino a Piacenza, attesa per l’autopsia: era un maschio di 7 mesi, si cerca la mamma - Si svolgerà nei prossimi giorni presso l’istituto di Medicina legale di Pavia l'autopsia sul feto ritrovato in un cestino del pronto soccorso dell'ospedale ... Lo riporta fanpage.it

Piacenza, feto gettato nel cestino: “Forse è nato vivo”/ Attesa autopsia, indagini su accessi in ospedale - Proseguono le indagini sul tragico ritrovamento di un feto morto in un cestino dei rifiuti del bagno del pronto soccorso dell’ ospedale di Piacenza. Da ilsussidiario.net