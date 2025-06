Festival della Danza Tante performance negli spazi urbani

Il Festival Internazionale di Danza Contemporanea in Spazi Urbani trasforma Poggibonsi in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo performance sorprendenti tra piazze e angoli nascosti della città. Un'occasione unica per vivere l’arte del movimento in un contesto vibrante e innovativo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale e culturale senza precedenti. Oggi, nelle suggestive cornici di piazze Rosselli e Berlinguer, la città si anima di energia, creatività e passione, celebrando la danza come linguaggio universale.

Giornata clou a Poggibonsi per il ‘Festival Internazionale di Danza Contemporanea in Spazi Urbani’. A cura di Adarte per la direzione artistica di Francesca Lettieri e quella organizzativa di Vittoria Belvignati. In programma oggi nel cuore della città, tra le piazze Rosselli e Berlinguer (Politeama dehors) e la Fonte delle Fate. La manifestazione è ospitata dal più ampio contenitore estivo ‘Festival Piazze d’armi e di città’ nella sezione del ‘Ballo Pubblico Outdoor 2025’. Si parte la mattina nella Sala Maggiore del Teatro Politeama dove, dalle 10 alle 13, si terrà la Masterclass ’Lee Roy Who is the KingQueen?’ con Nicola Simone Cisternino, aperta a tutte le età e livelli di esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival della Danza. Tante performance negli spazi urbani

