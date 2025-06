Festival Comicon La cultura pop in tutte le sue forme

Imperdibile per appassionati e curiosi, il Comicon si distingue come un caleidoscopio di creatività, innovazione e passione, offrendo esperienze uniche che alimentano l’immaginazione di grandi e piccini. Dalla magia dei manga alle sfide dei videogame, ogni angolo del festival invita a immergersi in mondi fantastici e a scoprire nuove frontiere della cultura pop. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte in tutte le sue forme!

Incontri con gli autori, performance live, talk, proiezioni, laboratori, mostre esclusive. È il programma di Comicon, il festival internazionale dedicato alla cultura pop in tutte le sue forme - fumetto, animazione, videogame, cosplay, musica, illustrazione, cinema e letteratura per ragazzi - che è stato inaugurato ieri alla Fiera di Bergamo e che chiuderà i battenti domenica. Nato a Napoli e ora di casa anche a Bergamo, il Comicon è un evento che mescola linguaggi e generi, creando un universo festoso e trasversale dove creatività e passione la fanno da padroni. Il programma del festival è ricco di spiti di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo.

