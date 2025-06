Festival apprendimento Ora il casting è aperto

Festival Apprendimento è in pieno fermento: il casting 232, aperto a tutti, rappresenta un'opportunità unica per mostrare il proprio talento. Montepulciano, da sempre cuore pulsante del cinema e della cultura, si prepara ad accogliere partecipanti entusiasti, pronti a lasciare il segno. La selezione di sabato 28 giugno promette di essere emozionante e ricca di sorprese: perché questa volta, i protagonisti siete voi, pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Avvezza, come è noto, ai casting (qui sono passati i più grandi maestri del cinema, dai fratelli Taviani a Paul Verhoeven), Montepulciano non ha fatto una piega nemmeno quando, negli ultimi giorni, è apparso un ‘cerchiamo te’ decisamente diverso dai precedenti. La selezione, alla quale si sono già iscritti numerosi cittadini, avverrà sabato 28 giugno, ma i prescelti non dovranno poi apparire davanti ad una macchina da presa. Obiettivo del casting è infatti individuare tre persone, indicate come ‘curiose, creative e autentiche’, alle quali, al pari di autorevoli relatori, sarà riservato uno spazio per esprimersi in pubblico nel corso del prossimo Festival dell’apprendimento continuo, giunto all’ottava edizione e in programma, nella storica sede della biblioteca comunale, dal 25 al 28 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it