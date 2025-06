Festival Appennino Dall’alba al tramonto tra mare e natura

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra mare, montagna e tradizioni: il Festival dell’Appennino torna con il suo nono appuntamento, ‘Dall’Alba al Tramonto’, in perfetta sintonia con il Solstizio d’estate. Tra concerti all’alba, escursioni tra natura e momenti di pura emozione, questa giornata celebra la bellezza autentica del nostro patrimonio. Un modo unico per riscoprire le meraviglie dell’Appennino e lasciarsi coinvolgere dalla sua magia.

Nono appuntamento con il Festival dell’Appennino, domani ’Dall’Alba al tramonto’, in concomitanza con il ‘Solstizio d’estate’, che inizierà con un concerto all’alba a Cupra Marittima dedicato ‘Alla Dea Cupra’ con Frida Neri, un’escursione mattutina al ‘Canion’ di Cupra e che poi si concluderà al tramonto ad Accumoli nella Zona della ‘Chiesa Madonna delle Coste’ con il concerto di Eugenio Finardi inizialmente previsto ai ‘Pantani’ ma trasferito a causa delle avverse previsioni meteo. Una data decisamente imperdibile, per scoprire come nell’arco di un’ora sia possibile passare dal mare ai monti nel cuore dell’Appennino centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival Appennino. Dall’alba al tramonto tra mare e natura

