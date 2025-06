Festa per i 50 anni di Angelini Technologies - Fameccanica

Sei invitato a celebrare un traguardo storico: i 50 anni di Angelini Technologies, parte di Angelini Industries, leader nell'automazione industriale e robotica. Il 25 giugno a San Giovanni Teatino, la festa si trasformerĂ in un'occasione unica per scoprire le prospettive di crescita futura, condividere innovazioni e rafforzare legami con partner e clienti. Un evento imperdibile per chi guarda avanti nel mondo della tecnologia e dell'industria!

Angelini Industries, attiva nell'automazione industriale e nella robotica, festeggia il suo mezzo secolo di produzione con un grande evento che si terrĂ il 25 giugno a San Giovanni Teatino. Il tema dell'incontro, organizzato nella mattinata di mercoeldì interesserĂ le prospettive di crescita in.

