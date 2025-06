Festa in Piazza - RossiBar

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile alla Festa in Piazza Rossibar, un evento che unisce cultura, musica e territorio in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. L’occasione perfetta per scoprire talenti locali, godersi spettacoli dal vivo e immergersi nelle atmosfere del cinema d’autore. La serata si arricchirà della presenza di Maurizio Vincenzi, artista eclettico e profondo, pronto a conquistare il pubblico con la sua arte unica. Non mancate!

Unevento di grande rilievo culturale, territoriale e musicale che si terrà in piazza a Spresiano (TV): un unico appuntamento capace di unire musica dal vivo, cinema d’autore e valorizzazione del territorio. Protagonista della serata sarà Maurizio Vincenzi, artista eclettico e profondo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Festa in Piazza - RossiBar

