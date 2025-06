Festa d’estate alla Cra | una serata di sorrisi musica e comunità

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile di sorrisi, musica e senso di comunità alla Festa d’Estate alla CRA “Bordone e Macario”. Un’occasione speciale che, anche quest’anno, ha unito generazioni in un clima di allegria e convivialità, dimostrando come la bellezza della condivisione possa rendere ogni momento magico. La festa continuerà a sorprendere e unire i cuori di tutti i partecipanti.

Anche quest'anno, la bella stagione ha portato con sé un appuntamento molto atteso: la Festa d'Estate alla Casa Residenza per Anziani "Bordone e Macario", organizzata dalla Cooperativa Sociale Il Cigno con il contributo della Pro Loco e del Comune di Sogliano al Rubicone.

