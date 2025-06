Festa della polizia locale Multe per oltre 5 milioni Ma soltanto la metà è incassata dal Comune

Tra numeri impressionanti e risultati concreti, la festa della Polizia Locale di Ancona si apre con un bilancio ricco di sfide e successi. Multe per oltre 5 milioni di euro e un calo significativo degli incidenti testimoniano l’efficace impegno della squadra ‘Antidegrado’. Tuttavia, la discrepanza tra multe comminate e incassi rivela aspetti da migliorare nel rapporto tra sanzioni e riutilizzo delle risorse. È il momento di riflettere su come conciliare prevenzione e sostenibilità economica.

Calo sensibile degli incidenti (-213, da 848 nel 2023 a 635 lo scorso anno), il grande lavoro della squadra ' Antidegrado ', ma dalle oltre 54mila infrazioni effettuate in città nel 2024 il Comune ha incassato poco più della metà della somma totale. Degli oltre 5,3 milioni di euro incassati dalle sanzioni comminate da vigili e ausiliari del traffico di Ancona Servizi, nel bilancio dell'amministrazione sono entrati appena 2,8 milioni di euro. Meno introiti e la bolla dei fondi di dubbia esigibilità che aumenta richiedendo un grande lavoro ad Ancona Entrate per il recupero dei crediti vantati. Il 2024 è stato l'anno del grande cambiamento per il Comando della polizia locale di Ancona, con la pianta organica che è tornata a respirare dopo aver toccato il fondo sotto il profilo del personale in dotazione: "Siamo tornati su numeri più normali – ha detto l'assessore con le deleghe a sicurezza urbana e polizia locale, Giovanni Zinni – con le 17 assunzioni totali (15 ordinarie e 2 mobilità, ndr) e quest'anno implementeremo altri 10 nuovi agenti e la stessa cosa accadrà nel 2026.