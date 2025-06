Festa della Musica | tanti eventi in Borgo Tasso e Pignolo

Vivi l’energia della Festa Europea della Musica a Bergamo, un evento imperdibile che anima i suggestivi quartieri di Borgo Tasso e Pignolo con melodie coinvolgenti e talenti provenienti da ogni angolo. Tra concerti, cori, ensemble e band, questa celebrazione riflette la vitalità artistica del territorio e invita tutti a lasciarsi trasportare dalla musica in un’atmosfera unica. Una manifestazione da non perdere per scoprire il cuore pulsante della scena musicale locale.

Bergamo. La Festa Europea della Musica in Borgo Tasso e Pignolo, a Bergamo, si distingue per la ricchezza e la varietà della proposta artistica, grazie alla partecipazione di musicisti, cori, ensemble e band di diversa formazione, stili e provenienza, che esprimono la vitalità musicale del territorio. È un’iniziativa a cura della Rete di Quartiere Centro Pignolo, capofila l’Associazione Borgo del Tasso e Pignolo; con il contributo del Comune di Bergamo, il sostegno di FIEB-Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e di FAIP Srl; la collaborazione di Accademia Carrara, Associazione Arts, CSE per l’autismo, Fondazione M° Daniele Maffeis, Fondazione Teatro Donizetti – Donizetti Opera, Lab 80 Film, Politecnico delle Arti di Bergamo e con il patrocinio di Regione Lombardia – Consiglio Regionale e di Fondazione Cariplo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festa della Musica: tanti eventi in Borgo Tasso e Pignolo

