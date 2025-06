Festa della Musica | gli appuntamenti in Bergamasca

Il 21 giugno, la Bergamasca si trasforma in un palcoscenico vivente per celebrare la Festa della Musica, un’occasione speciale per condividere emozioni e riscoprire il potere universale della musica. Tra concerti nelle suggestive cornici di Città Alta e Città Bassa, questa giornata promette di unire comunità e generazioni in un tripudio di note e allegria. Scopri gli appuntamenti imperdibili e lasciati conquistare dal ritmo della nostra terra!

Il 21 giugno è la Festa della Musica. Questa ricorrenza, celebrata su scala internazionale, coincide con il giorno del solstizio d’estate, simbolo di condivisione e gioia attraverso la musica. In tantissime località di tutta Italia e nel mondo vengono organizzati concerti e appuntamenti musicali. Ecco gli eventi musicali in Bergamasca. BERGAMO. – Festa della musica, Citta Alta e Città Bassa si animano di appuntamenti musicali – Festa della Musica, tanti eventi in Borgo Tasso e Pignolo – Donizetti Opera feat Hardcoro: un coro pop up in un teatro lirico – Dalla street band all’omaggio a De Andrè: la “Festa europea della musica” a Bergamo PROVINCIA. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festa della Musica: gli appuntamenti in Bergamasca

Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (13-15 giugno) nella Bergamasca; Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 13 al 15 giugno 2025; «Senza Far Rumore Fest», l’estate della musica inizia a Cisano Bergamasco.

Monica Vitale, presidente Associazione Borgo Tasso Pignolo: " Aderire a una festa che tramite la musica unisce e anima le vie e le piazze di una parte della città che affascina per la sua bellezza ...

Per il solstizio d’estate performance musicali in tutta Bergamo - il programma - C’è anche il cinema, col film “L’orchestra stonata” di Emmauel Courcol nel Cortile Caversazzi (alle 21. Riporta ecodibergamo.it