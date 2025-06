Festa della musica | Citta Alta e Città Bassa si animano di appuntamenti musicali

Bergamo si trasforma in un palcoscenico vibrante, con città alta e citt224 bassa che si animano di concerti, spettacoli e performance live per celebrare la Festa della Musica 2025. Un appuntamento imperdibile che unisce talenti locali e internazionali, sottolineando il tema “I mestieri della musica” e mettendo in luce le molteplici opportunità professionali di questo affascinante mondo. Per questa speciale occasione, Bergamo invita tutti a vivere un’esperienza unica all’insegna della passione e della creatività musicale.

Bergamo. Il 21 giugno 2025, si svolgerà la 31^ edizione della Festa della Musica, una manifestazione di respiro internazionale promossa dalla Commissione Europea, Ministero della Cultura e dall’AIPFM-Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. Il tema scelto per quest’anno è “I mestieri della musica”, una dedica alle diverse opportunità professionali che il mondo della musica offre. Per questa speciale occasione, Bergamo propone un ricco programma che l’Assessorato alla Cultura ha voluto accogliere, coordinare e supportare per dare maggiore evidenza alla manifestazione nel suo complesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festa della musica: Citta Alta e Città Bassa si animano di appuntamenti musicali

In questa notizia si parla di: musica - festa - citta - alta

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

PISA CELEBRA LA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA: IL 21 GIUGNO LA CITTA' SI TRASFORMA IN UN GRANDE PALCOSCENICO ALL'APERTO Il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, la città di Pisa aderisce per la prima Vai su Facebook

Da Città Alta a città bassa iniziative nella giornata del 21 giugno con la Festa della Musica. Vai su X

Festa della musica, Citta Alta e Città Bassa si animano di appuntamenti musicali; Festa della Musica; Festa della musica a Bergamo, concerti in Città Alta e in centro. In piazza Cittadella, omaggio a De André con Gli Ottocento.

Festa della musica, Citta Alta e Città Bassa si animano di appuntamenti musicali - Monica Vitale, presidente Associazione Borgo Tasso Pignolo: “ Aderire a una festa che tramite la musica unisce e anima le vie e le piazze di una parte della città che affascina per la sua bellezza ... Come scrive bergamonews.it

“Festa Europea della Musica 2025”, che si svolgerà il 21 giugno a Bergamo con diversi eventi tra città bassa e città alta - com) Bergamo, 18 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del programma della “Festa Europea della Musica 2025”, che si svolgerà il 21 giugno a Be ... Da mi-lorenteggio.com