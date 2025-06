Festa della Musica 2025 | programma stasera a Roma

Stasera Roma si trasforma in un palcoscenico vivente, celebrando la 31ª Festa della Musica con un ricco programma di concerti e performance gratuite che invaderanno ogni angolo della città. Il tema “I mestieri della musica” rende omaggio ai professionisti che fanno vibrare le note dietro le quinte. Non perderti questa speciale serata: iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, gratis, e resta sempre aggiornato sugli eventi imperdibili!

Questa sera 21 giugno 2025, Roma celebra la 31esima edizione della Festa della Musica con una maratona di concerti, performance e appuntamenti gratuiti che invaderanno ogni angolo della Capitale. Il tema di quest'anno è "I mestieri della musica", un omaggio al variegato universo professionale che vive dietro e dentro ogni nota. Musica nei musei e monumenti. I musei della città si trasformano in teatri d'eccezione con aperture straordinarie serali: Casa Museo Boncompagni Ludovisi "Una casa museo in Jazz" – Concerto ore 18:30 Apertura: 18:30 – 22:30 (ultimo ingresso ore 22:00).