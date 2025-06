Festa a San Mauro Mare consegnato il riconoscimento della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari

San Mauro Mare brilla ancora di più, valorizzando il suo profondo impegno per l'ambiente e il turismo sostenibile. Venerdì sera, l’Arena Arcobaleno ha acceso i riflettori su questa conquista, simbolo di eccellenza e rispetto per il territorio. Un evento che testimonia la dedizione della comunità nel preservare le sue bellezze naturali, attirando visitatori e investitori. La valorizzazione delle risorse locali si traduce in un futuro sempre più brillante per questa splendida località rivierasca.

Venerdì sera, 20 giugno, presso l’Arena Arcobaleno, San Mauro Mare ha celebrato con orgoglio la consegna della prestigiosa Bandiera Blu ai suoi stabilimenti balneari. Un riconoscimento europeo assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) che premia i comuni rivieraschi del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Festa a San Mauro Mare, consegnato il riconoscimento della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari

