Ferrero è il miglior datore di lavoro del 2025 | la classifica

Il miglior datore di lavoro nel 2025 è Ferrero, colosso dolciario di Alba. È il risultato di un’indagine confluita nel Randstad Employer Brand 2025. Ferrero ha ottenuto il 68,5% delle preferenze, vincendo per l’ottava volta in 15 anni. L’indagine evidenzia come le priorità dei lavoratori italiani siano in parte cambiate: le aziende non vengono valutate unicamente per la retribuzione, ma anche per l’equilibrio vita-lavoro e l’ambiente. Perché la migliore azienda d’Italia è Ferrero. Il Randstad Employer Brand Research, a livello globale, ha coinvolto 171.000 intervistati e 6.400 aziende in 34 Paesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it