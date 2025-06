Ferrari che disgrazia | Sembra la Toyota | Ennesima umiliazione

Ferrari, simbolo di passione e vittoria, si trova a affrontare un paragone scomodo con Toyota, spesso associata a risultati meno gloriosi nel mondo delle monoposto. Un commento del pilota italiano ha evidenziato questa realtà , trasformando un semplice confronto in un’ulteriore umiliazione per la storica scuderia rossa. In un contesto dove l’eccellenza dovrebbe regnare sovrana, questa situazione solleva domande sul futuro e sulla tenuta del mito Ferrari.

Non è un bel paragone, considerando come sono andate le cose. Il pilota italiano "uccide" Ferrari con un solo commento. In qualsiasi altro ambito, essere paragonati a Toyota per un brand automobilistico sarebbe un enorme complimento. Nel campo della Formula Uno, non così tanto! La scuderia nipponica ha infatti una storia non esattamente vincente nel mondo dei motori e delle monoposto, singolare considerando come in competizioni come la Endurance ed i Rally si sia sempre distinta per ottimi risultati. Toyota Racing entrò nel Circus nel lontano 2001 con un obiettivo: vincere il titolo. I dirigenti del brand non furono timidi nel proclamarsi a caccia di una vittoria e investirono una quantità incredibile di soldi per farlo.