Fermati a Palermo con marijuana e panetti di hashish | arrestati due 37enni per spaccio di droga

A Palermo e Vicari, due 37enni hanno visto interrompere bruscamente i loro piani di spaccio: sequestrati hashish, marijuana e denaro. Gli arresti, con convalida e obbligo di dimora, evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga. Una vittoria nella battaglia contro la criminalità , che sottolinea come la sicurezza sia una priorità condivisa.

Due 37enni arrestati a Vicari per spaccio di droga. Sequestrati hashish, marijuana e contanti. Convalidato l'arresto con obbligo di dimora.

