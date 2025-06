Fermana | Calcinaro Scarfini e Ruggeri parlano con i tifosi

Un incontro tra tifosi e rappresentanti istituzionali, tra aspettative e delusioni, si è svolto giovedì sera a Fermana. Nonostante l’ampia partecipazione, le novità sono state poche o nessuna, lasciando i supporter con un senso di insoddisfazione. La speranza di chiarimenti sostanziali si scontra con una realtà più moderata, quasi un classico topolino. La serata ha comunque aperto un dialogo, che potrebbe forse dare frutti in futuro.

Un incontro per chiarire la situazione attuale in casa Fermana che alla fine però non ha portato novità di rilievo ne sostanziali. Insomma ci si attendevano novità di rilievo dalla montagna che, alla fine, ha partorito forse il classico topolino. L’incontro proposto giovedì sera da alcuni tifosi ha visto una buona rappresentanza di tifosi presenti che hanno avuto modo di confrontarsi con il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini in rappresentanza delle istituzioni mentre per la società la canarina il direttore generale Federico Ruggeri. Non era invece presente nessun rappresentante della famiglia Simoni, proprietaria del 100% delle quote della Fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it