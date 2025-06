Ferita al viso da un proiettile mentre è affacciata al balcone indagano i carabinieri

Una tragica notte a Nesima: una ragazza di 18 anni viene ferita al volto da un proiettile mentre era sul balcone di casa. I carabinieri indagano sull’accaduto, ancora avvolto nel mistero. La giovane, soccorsa in gravissime condizioni e sottoposta a intervento chirurgico, ha purtroppo perso l’uso di un occhio. Un episodio che scuote la comunità e solleva molte domande sulla sicurezza nel quartiere.

Una ragazza di 18 anni è stata colpita al volto, ieri sera intorno alle 23, da un proiettile mentre si trovava sul balcone di casa in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Marco, ha subito un intervento chirurgico, ma ha perso l'uso dell'occhio.

