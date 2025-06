Ferita al viso da un proiettile mentre è affacciata al balcone indagano i carabinieri

Una tragica notte a Nesima: una giovane di 18 anni viene ferita gravemente al volto da un proiettile mentre era sul balcone di casa. I carabinieri sono già sul posto, indagando sull’accaduto e cercando di fare luce su questa violenta e inaspettata aggressione. Mentre la ragazza lotta per la sua guarigione, la comunità si interroga sulle cause di questa sconcertante vicenda.

Una ragazza di 18 anni è stata colpita al volto, ieri sera intorno alle 23, da un proiettile mentre si trovava sul balcone di casa in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, ha subito un intervento chirurgico, ma ha perso l’uso dell’occhio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ferita al viso da un proiettile mentre è affacciata al balcone, indagano i carabinieri

