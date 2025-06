Feltri | Gualtieri sindaco dell' eterna emergenza dai topi alle blatte volanti

Le blatte, più di ogni altro insetto, scatenano in me un senso di panico e disgusto irrefrenabile. La loro presenza trasforma ogni passeggiata in un incubo, rendendo impossibile godersi un momento di tranquillità. In questa città governata dall’eterna emergenza, tra topi e blatte volanti, sembra che nulla possa davvero risolvere il problema. Ma è proprio così?

Le blatte mi danno i brividi. Più di qualunque insetto strisciante sulla faccia della terra. Ogni volta che ne vedo una a passeggio sul pavimento, un sudore freddo mi permea la fronte, il cuore batte all'impazzata e le gambe mi tremano. Fingo nonchalance ma vorrei sprofondare sotto una coltre di dimenticanza in attesa di una mano di dio o di un piede salvifico che elimini l'intruso. Sono arrivato al punto di detestare trasferte in luoghi agresti per paura di fatali incontri. E se mi invitano in una località amena e selvaggia, la prima domanda che pongo è «ci sono insetti?». Li percepisco accanto a me prima di chiunque altro e anche se si nascondono nei pertugi delle stanze, o nelle fessure dei pavimenti, li scovo meglio e prima di un entomologo scafato.

