Federmeccanica | Pronti al confronto

Federmeccanica si prepara al confronto, pronta a dialogare senza pregiudizi con i sindacati dei metalmeccanici. Dopo l'incontro con il ministro del Lavoro, emerge una novitĂ importante: la disponibilitĂ ad affrontare ogni questione. Se questa apertura verrĂ confermata, l'azienda non si tirerĂ indietro, puntando a rinnovare il CCNL in modo equo e sostenibile per tutte le imprese, nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

18.05 "Nell'incontro di oggi con il ministro del Lavoro abbiamo colto una novitĂ : la disponibilitĂ del sindacato a discutere di tutto senza nessuna pregiudiziale". E' quanto affermano Federmeccanica e Assistal, in seguito all'incontro con i sindacati dei metalmeccanici. "Se questo sarĂ confermato -aggiungonoFedermeccanica non si sottrarrĂ al confronto con l'obiettivo di rinnovare il CCNL a condizioni compatibili per tutte le imprese nel rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"A seguito dell’ennesimo rifiuto di Federmeccanica e Assistal di riaprire il tavolo di confronto per il rinnovo del contratto nazionale, Fim Fiom e Uilm proclamano 8 ore di sciopero per venerdì 20 giugno 2025” Vai su Facebook

