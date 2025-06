Federmeccanica non ci sottraiamo al confronto sul contratto

Federmeccanica si conferma protagonista di un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni, evidenziando la volontà di rinnovare il contratto collettivo nazionale del settore. Nell'incontro odierno con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha annunciato la propria disponibilità a discutere senza pregiudizi, puntando a trovare soluzioni equilibrate. Federmeccanica si impegna così a sostenere un percorso condiviso, perché il bene delle imprese e dei lavoratori sia la vera priorità.

Nell'incontro di oggi con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali "abbiamo colto una novità: la disponibilità del sindacato a discutere di tutto senza nessuna pregiudiziale". Così Federmeccanica e Assistal in una nota, sottolineando che "se questo sarà confermato Federmeccanica non si sottrarrà al confronto con l'obiettivo di rinnovare il Ccnl a condizioni compatibili per tutte le imprese nel rispetto delle regole". Federmeccanica risponde alla Fiom che ha parlato di una loro indisponibilità al confronto. "Lo sciopero dei metalmeccanici ha mobilitato il ministero del Lavoro, purtroppo Federmeccanica e Assistal hanno deciso di riconfermare la propria indisponibilità al confronto al dialogo e alla trattativa.

