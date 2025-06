Federica Brignone | Portabandiera a Milano Cortina 2026? Le Olimpiadi sono una spinta in più

Federica Brignone, eroica campionessa di sci e simbolo di determinazione, ha condiviso con Sky Sport gli incredibili progressi nel suo recupero dall'infortunio e la possibilità di essere portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un’occasione che rappresenta non solo un riconoscimento per la sua carriera, ma anche una spinta in più verso il sogno olimpico. Va sempre meglio, ovviamente è...

Federica Brignone è stata intervistata da Sky Sport al Mugello, circuito dove è in corso il fine settimana del GP d'Italia del Motomondiale: l'azzurra ha descritto le fasi del recupero dal grave infortunio subito ed è tornata a parlare della possibilità di essere la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'azzurra ha spiegato i progressi compiuti negli ultimi tempi, ma ha predicato calma:"Va sempre meglio, ovviamente è una lunga riabilitazione, ma sto meglio di quando sono andata a vedere la F1 il mese scorso a Imola. Ci vuole solo del tempo, se vogliamo siamo un po' pazzi come i motociclisti, ma le gambe sono il nostro motore e bisogna stare bene per poter scendere in pista.

