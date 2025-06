Fatemeh e il nostro bimbo sono fuori dall’Iran Il nostro abbraccio a Baku l’incubo è finito

In un mondo che sembra spesso diviso e in tumulto, le storie di speranza e rinascita emergono con forza. Fatemeh e il loro bimbo, finalmente fuori dall'Iran, trovano rifugio a Baku: un nuovo inizio dopo il lungo incubo. Grazie alla protezione dei carabinieri e all’umanità che ha vinto, questa fuga si conclude con un abbraccio che vale più di mille parole. È un simbolo di speranza per tutti coloro che cercano sicurezza e libertà.

Salvatore Politi, medico di Parma, ha atteso i familiari in fuga da Teheran in Azerbaijan: "Hanno viaggiato su tre autobus con una scorta dei carabinieri. Li hanno protetti. La mia compagna mi ha detto: ce l'abbiamo fatta, mi sei mancato molto. E siamo scoppiati a piangere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Fatemeh e il nostro bimbo sono fuori dall’Iran. Il nostro abbraccio a Baku, l’incubo è finito”

