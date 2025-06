Fare Verde | A Piazza Repubblica nuovi alberi morti in un anno

A Piazza della Repubblica, i volontari di Fare Verde Roma hanno voluto attirare l’attenzione sul triste destino di alcuni nuovi alberi appena piantati e già morti. Con lapidi simboliche, vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle scelte urbanistiche e sulla tutela del verde urbano. Un gesto che invita a riflettere: come possiamo conciliare sviluppo e rispetto per l’ambiente? La risposta, più che mai, è nelle nostre mani.

Roma – I volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde Roma hanno deposto delle lapidi simboliche sotto gli alberi di Piazza della Repubblica, appena piantati dal Comune di Roma e già morti. ” In quell’area è stato operato un enorme intervento che ha eliminato alberi, parcheggi vicino a stazioni e varchi Ztl, nonché tre corsie di strada in una via un tempo sottoposta a traffico normale che ora si è trasformato in una colonna di auto ferme pressoché continuamente, con conseguente peggioramento dell’inquinamento e della vivibilità della zona. Tutto ciò per creare una piazza inutilmente sovradimensionata e sempre vuota, solo per far fare due video al sindaco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fare Verde: “A Piazza Repubblica nuovi alberi morti in un anno”

