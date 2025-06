Fanatics Fest Juve da Evra in versione wrestler a Logan Paul con la maglia bianconera | VIDEO già virali e tifosi scatenati

La Juventus torna a conquistare New York con il Fanatics Fest 2025, un evento che unisce passione, spettacolo e innovazione. Tra momenti memorabili come Evra in versione wrestler e Logan Paul con la maglia bianconera, i video diventano virali e i tifosi scatenati. Un’occasione unica per vivere l’entusiasmo del club al massimo, portando il vero spirito juventino oltre i confini italiani. E questa è solo l’inizio…

Fanatics Fest Juve: i VIDEO dall’evento a cui è protagonista l’ex leggenda bianconera. Tutti i dettagli. La Juventus torna protagonista al Fanatics Fest 2025 di New York City, pronta a portare l’energia del mondo bianconero nel cuore della Grande Mela. Al Javits Center stanno andando in scena una tre giorni imperdibile tra calcio, creatività e connessione con i tifosi. In campo (e fuori) ci saranno i volti della Creator Lab Family, da Adonias a Ben Black, fino alla mitica mascotte Jay ma soprattutto la presenza di una leggenda juventina: Patrice Evra che ha già fatto scatenare i tifosi come visibile dai video pubblicati sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fanatics Fest Juve, da Evra in versione wrestler a Logan Paul con la maglia bianconera: VIDEO già virali e tifosi scatenati

